Bala perdida cobra la vida del locutor David Castro “El Gallo” durante ataque armado en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 19:54:41

Cuautitlán, Estado de México, a 30 de octubre de 2026.- Un hecho de violencia registrado en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, terminó con la vida del locutor de radio David Castro, conocido como “El Gallo”, quien fue alcanzado por una bala perdida mientras transitaba en bicicleta por el lugar donde se desarrollaba una agresión armada.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 29 de octubre, en el cruce de las calles Melchor Ocampo y Plan de Ayala, a la altura de la secundaria número 43, Luis Guevara Ramírez.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon contra otro hombre; sin embargo, durante el ataque, uno de los proyectiles impactó al comunicador, quien pasaba por la zona y murió en el sitio.

El saldo de la agresión fue de dos hombres fallecidos. Tras el reporte de detonaciones, elementos de la policía municipal, personal ministerial y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación e iniciar las diligencias correspondientes.

El cuerpo del locutor, quien era conocido dentro del ambiente de la música grupera y regional, fue trasladado al anfiteatro de la región. Las autoridades ministeriales mantienen las investigaciones para esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables.