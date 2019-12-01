Detienen en Estados Unidos a Inés Gómez Mont; enfrenta acusaciones por lavado de dinero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 15:40:30

Florida, Estados Unidos, a 30 de octubre de 2026.- La exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer fuera del alcance de las autoridades mexicanas desde 2021, cuando se giraron órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención fue reportada este viernes y ocurre en medio de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene contra ella y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por un presunto esquema de desvío de recursos públicos que habría alcanzado los 2 mil 950 millones de pesos.

De acuerdo con las indagatorias, la pareja habría utilizado empresas factureras para simular operaciones y movilizar recursos provenientes de contratos otorgados entre 2016 y 2017 por la entonces Secretaría de Gobernación.

El caso cobró nuevamente relevancia luego de que Álvarez Puga fuera detenido en Estados Unidos en 2025 por irregularidades migratorias. Ambos eran buscados por la justicia mexicana, aunque en septiembre pasado Interpol retiró las fichas rojas que permitían su localización internacional.