Tensión en filtros aguacateros; productores evitan confrontación con transportistas

Tensión en filtros aguacateros; productores evitan confrontación con transportistas
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 19:16:26
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Uruapan, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- Los reclamos cruzados entre pequeños productores de aguacate y transportistas de carga generaron momentos de tensión en uno de los filtros instalados en Uruapan. Los choferes exigieron que no se retuvieran camiones con producto y argumentaron que los agricultores no tienen autoridad para detenerlos.

Los productores evitaron responder a las provocaciones. En vez de confrontar a los transportistas, algunos se apartaron unos metros y pidieron que se atendieran sus demandas sin llegar a una discusión o un enfrentamiento.

Los agricultores explicaron que su movilización busca mejores precios para el aguacate y frenar el ingreso de fruta de otros estados que, según denunciaron, podría estar infestada de gusano barrenador. Aclararon que no pretenden confrontarse con otros integrantes de la cadena de producción.

A poca distancia, cortadores de aguacate seguían atentos al intercambio. Dijeron que esperan que se reanuden las labores, suspendidas desde hace una semana, pero pidieron que las autoridades también atiendan los reclamos de los pequeños productores.

La suspensión de los cortes, señalaron, afecta directamente su actividad y sus ingresos. Por ello, solicitaron una solución que permita retomar el trabajo sin dejar de lado las demandas planteadas por los agricultores.

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