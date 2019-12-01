Automóvil se sale del camino y vuelca en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro; hay una persona herida

Automóvil se sale del camino y vuelca en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro; hay una persona herida
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:20:58
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Corregidora, Querétaro, a 30 de octubre de 2026.- Cerca del mediodía, servicios de emergencias se movilizaron al libramiento Surponiente, en donde se registró una aparatosa salida de camino y volcadura de un auto.

Fue a la altura de fraccionamiento Cimasur, en donde el vehículo perdió el control, posteriormente se salió del camino y volcó, quedando dentro de una zona cerril, con severos daños materiales.

A la zona, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, liberaron a la conductora, quien se encontraba atrapada entre los fierros retorcidos y posteriormente la trasladaron al hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por policías del municipio de Corregidora, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento.

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