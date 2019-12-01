Más turistas para Michoacán; se asegura promoción en Sudamérica durante todo el año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 14:37:33
Bogotá, Colombia, 27 de febrero de 2026.- El trabajo de promoción estratégica de Michoacán ha dado resultados positivos en la 45 edición de la Vitrina Turística Anato, donde se pactó una difusión constante de los atractivos del estado con agencias de viajes internacionales, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Roberto Monroy García.

Durante este encuentro, el más relevante de Sudamérica, el titular de la Sectur destacó que se han sumado esfuerzos con cámaras y organizaciones para construir la Guía de Turismo Inclusivo de Michoacán, con lo cual se busca visibilizar experiencias seguras, accesibles y respetuosas para todos los sectores de la población.

Asimismo, se realizó una presentación de destino ante operadores y prestadores de servicios de Cartagena, quienes se integrarán a las acciones de difusión de “el alma de Michoacán”. Estas actividades conjuntas buscan potenciar el flujo de visitantes entre ambos destinos, resaltando además los beneficios y la calidad de la infraestructura hotelera michoacana.

Finalmente, el secretario recordó que la Vitrina Anato reúne a más de 45 países, lo que representa una plataforma inmejorable para posicionar la riqueza cultural y natural de Michoacán ante el mercado global y consolidar la comercialización turística de la entidad durante todo el 2026.

La agenda de trabajo incluyó encuentros estratégicos con Angélica Villalba, secretaria de Desarrollo Económico y Cooperación de Bolívar, así como con representantes de “Colombia en Colores Turismo Inclusivo”, entre otros organismos.

