Colapsan gradas en plena foto escolar en la IBERO CDMX; hay al menos 10 lesionados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:24:57
Ciudad de México, 27 de febrero del 2026.- Una estructura de gradas colapsó la mañana de este viernes durante la toma de una fotografía grupal en una universidad privada ubicada en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en la explanada del plantel localizado sobre la avenida Vasco de Quiroga y la calle Agustín Manuel Chávez, en la colonia Peña Blanca, cuando alrededor de 100 personas participaban en una foto escolar.

De acuerdo con los primeros reportes, la parte trasera de la estructura metálica cedió repentinamente y se vino abajo.

Tras el colapso, se registró movilización de servicios de emergencia para atender a los asistentes y evaluar posibles lesiones, mientras autoridades iniciaron la revisión de las condiciones en que se encontraba instalada la estructura.

