Fallece en un hospital de Uruapan, Michoacán, el guardia de seguridad que fue baleado afuera del Bar "Patria Mia"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 16:27:29

Uruapan, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad, Manuel B., de 32 años perdió la vida luego de que fuera atacado a balazos la noche del jueves en las afueras del bar Patria Mia de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar habían atacado a balazos a una persona.

Manuel fue trasladado a un hospital, en donde lamentablemente perdió la vida mientras recibía atención médica.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Es de mencionar que con la muerte de esta persona, aumentas seis el número de personas muertas tras ataques a balazos el jueves en esta ciudad.