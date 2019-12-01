Fallece en un hospital de Uruapan, Michoacán, el guardia de seguridad que fue baleado afuera del Bar "Patria Mia"

Fallece en un hospital de Uruapan, Michoacán, el guardia de seguridad que fue baleado afuera del Bar "Patria Mia"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 16:27:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad, Manuel B., de 32 años perdió la vida luego de que fuera atacado a balazos la noche del jueves en las afueras del bar Patria Mia de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar habían atacado a balazos a una persona.

Manuel fue trasladado a un hospital, en donde lamentablemente perdió la vida mientras recibía atención médica.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Es de mencionar que con la muerte de esta persona, aumentas seis el número de personas muertas tras ataques a balazos el jueves en esta ciudad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a las personas que perdieron la vida tras ser baleadas en la colonia Casa del Niño de Uruapan, Michoacán
Vinculan a proceso al presunto responsable del ataque armado en contra de diputados de MC en Sinaloa
Fallece en un hospital de Uruapan, Michoacán, el guardia de seguridad que fue baleado afuera del Bar "Patria Mia"
Presunta riña deja a un hombre herido con arma blanca en Plaza Parque, Celaya
Más información de la categoria
Colapsan gradas en plena foto escolar en la IBERO CDMX; hay al menos 10 lesionados
Horas de fuego en Tapalpa: así fue el operativo donde cayó “El Mencho”
Posibles sucesores del "Mencho", plenamente identificados: Harfuch
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Comentarios