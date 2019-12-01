Pierde la vida un oficial durante un ataque armado en Coquimatlán, Colima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 16:02:10

Coquimatlán, Colima, a 27 de febrero de 2026.- Un policía perdió la vida y otra oficial resultó herida durante un ataque armado en el municipio de Coquimatlán.

De acuerdo a la información, el enfrentamiento se dio la mañana de este viernes entre delincuentes y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Fue agredida una compañera y un compañero y estamos trabajando, les pedimos comprensión y tiempo estamos trabajando en la investigación, estamos desplegando el helicóptero y toda la fuerza del estado”, indicó Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, titular de la SSP.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Fraccionamiento Buenos Aires, donde los elementos policiacos fueron recibidos a balazos, posteriormente, mientras huían los agresores, prendieron fuego a un vehículo en la carretera que conduce a la comunidad de El Chical.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, quienes se encargaron de acordonar la zona para dar con los responsables.