Fallece arrollado por el tren en la colonia Hércules, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 15:33:29
Querétaro, Qro, 27 de febrero de 2026.- Un hombre en aparente situación de calle, perdió la vida, luego de ser arrollado por el tren, en la colonia Hércules, en la capital queretana.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó que sobre las vías férreas se encontraba una persona inconsciente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar, los rescatistas y elementos policiales.

Una vez en el lugar, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, y presentaba heridas por atropellamiento del tren, en extremidades así como en la cabeza.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
