Presunta riña deja a un hombre herido con arma blanca en Plaza Parque, Celaya

Presunta riña deja a un hombre herido con arma blanca en Plaza Parque, Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 16:26:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, 27 de febrero de 2026.- En el área del estacionamiento de la plaza parque Celaya un hombre resultó herido por arma blanca tras una presunta riña.

Fue la tarde de este viernes que reportaron sobre el sistema de emergencias 911 sobre una persona con una herida por arma blanca motivo por el cual socorristas acudieron al sitio en el en el inmueble ubicado esquina avenida del Sauz y eje nor poniente.

En el lugar encontraron a un hombre que se desempeña como "viene viene" el cual presentaba las heridas en la pierna izquierda, mismo que según versiones otro masculino llegó y comenzó a discutir con la víctima y en un momento determinado sacó una navaja atacandolo en la pierna para después darse a la fuga por rumbo desconocido.

Mientras en la escena paramédicos brindaron los primeros auxilios al afectado quien fue trasladado a un nosocomio para continuar su atención médica 

Elementos policiacos resguardaron la zona en tanto que Agentes de la Fiscalía del Estado para iniciar la carpeta de investigación correspondiente

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a las personas que perdieron la vida tras ser baleadas en la colonia Casa del Niño de Uruapan, Michoacán
Vinculan a proceso al presunto responsable del ataque armado en contra de diputados de MC en Sinaloa
Fallece en un hospital de Uruapan, Michoacán, el guardia de seguridad que fue baleado afuera del Bar "Patria Mia"
Presunta riña deja a un hombre herido con arma blanca en Plaza Parque, Celaya
Más información de la categoria
Colapsan gradas en plena foto escolar en la IBERO CDMX; hay al menos 10 lesionados
Horas de fuego en Tapalpa: así fue el operativo donde cayó “El Mencho”
Posibles sucesores del "Mencho", plenamente identificados: Harfuch
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Comentarios