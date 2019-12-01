Presunta riña deja a un hombre herido con arma blanca en Plaza Parque, Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 16:26:37

Celaya, Guanajuato, 27 de febrero de 2026.- En el área del estacionamiento de la plaza parque Celaya un hombre resultó herido por arma blanca tras una presunta riña.

Fue la tarde de este viernes que reportaron sobre el sistema de emergencias 911 sobre una persona con una herida por arma blanca motivo por el cual socorristas acudieron al sitio en el en el inmueble ubicado esquina avenida del Sauz y eje nor poniente.

En el lugar encontraron a un hombre que se desempeña como "viene viene" el cual presentaba las heridas en la pierna izquierda, mismo que según versiones otro masculino llegó y comenzó a discutir con la víctima y en un momento determinado sacó una navaja atacandolo en la pierna para después darse a la fuga por rumbo desconocido.

Mientras en la escena paramédicos brindaron los primeros auxilios al afectado quien fue trasladado a un nosocomio para continuar su atención médica

Elementos policiacos resguardaron la zona en tanto que Agentes de la Fiscalía del Estado para iniciar la carpeta de investigación correspondiente