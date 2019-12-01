Posibles sucesores del "Mencho", plenamente identificados: Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 11:02:04

Mazatlán, Sinaloa, 27 de febrero del 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que varios líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran bajo investigación y que al menos dos de ellos podrían asumir el control del grupo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Durante la conferencia matutina realizada en Sinaloa, el funcionario detalló que han sido identificados cuatro liderazgos regionales considerados los más fuertes dentro de la organización criminal, todos actualmente bajo indagatoria por parte de las autoridades federales. “Son dos más probables, y están bajo investigación”, puntualizó.

García Harfuch aseguró que, tras el abatimiento del líder del CJNG el pasado 22 de febrero en un operativo en Tapalpa, no se ha registrado un repunte sostenido de violencia en el país.

Indicó que el domingo fue el día con mayores incidentes, mientras que el lunes aún se reportaron algunos hechos aislados, pero para martes y miércoles la situación comenzó a normalizarse.

La muerte de Oseguera Cervantes, considerado uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, ocurrió durante una acción del Ejército Mexicano en Jalisco.

Tras los hechos, el Gobierno federal informó que la jornada violenta dejó al menos 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 presuntos miembros del crimen organizado fallecidos en distintos puntos del país.

El funcionario reiteró que las investigaciones continúan para ubicar y detener a quienes intenten asumir el liderazgo del grupo delictivo.