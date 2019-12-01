Horas de fuego en Tapalpa: así fue el operativo donde cayó “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 11:12:50

Tapalpa, Jalisco, 27 de febrero del 2026.- El operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, no fue una acción de minutos, sino un enfrentamiento que se extendió por varias horas.

De acuerdo con reportes de autoridades federales, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encontraba bajo vigilancia desde un día antes en la zona serrana del municipio.

Tras definir el plan para su posible captura, el despliegue comenzó la mañana del domingo 22 de febrero de 2026 con un operativo coordinado por aire y tierra, en el que participaron fuerzas del Ejército Mexicano.

Según la cronología oficial, el intercambio de disparos inició alrededor de las 7:20 horas y se prolongó por casi tres horas, hasta aproximadamente las 10:30 horas, cuando las fuerzas federales lograron asegurar el perímetro. Durante ese lapso se registró un intenso enfrentamiento armado en la zona serrana.

Tras los hechos, ocho presuntos integrantes del grupo armado murieron en el lugar y tres más resultaron heridos, entre ellos “El Mencho”.

Reportes oficiales señalan que el líder criminal fue trasladado con vida para recibir atención médica; sin embargo, falleció posteriormente a causa de las lesiones sufridas durante el operativo. Su cuerpo fue llevado a la Ciudad de México, con una previa escala en Morelia, Michoacán.