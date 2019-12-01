Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 09:00:10

Puerto Vallarta, Jalisco, a 27 de febrero 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a ocho presuntos miembros de una organización criminal de Jalisco, durante un operativo en un inmueble en Puerto Vallarta.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE), detectaron a un individuo armado con un fusil de asalto, quien emprendió la huída pero fue perseguido hasta un domicilio.

Los agentes ingresaron a la casa en donde detuvieron a cuatro hombres y cuatro mujeres, además de que decomisaron un arma larga abastecida, cartuchos de diversos calibres, equipos de radiocomunicación, chalecos tácticos, placas vehiculares y otros objetos.

Los detenidos en flagrancia fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público junto con el material asegurado para el inicio de las investigaciones.