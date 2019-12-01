Más de 547 mil pasajeros se registran en aeropuerto de Morelia y terminales de autobuses por Noche de Muertos

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- La Semana de Celebración de Noche de Muertos 2026 registró más de 134 mil pasajeros nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional de Morelia, lo que representa un 6.1 por ciento más respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con los indicadores de octubre de 2026 del Observatorio Turístico de Michoacán, informó la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Mientras que las terminales de autobuses de la entidad reportaron un crecimiento superior al 5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. En conjunto, las terminales de Morelia, Uruapan, Zamora, Pátzcuaro y La Piedad contabilizaron 413 mil 602 pasajeros.

En materia de satisfacción, los resultados también reflejan una experiencia positiva para quienes eligieron la entidad durante esta celebración: el 96 por ciento calificó su estancia como excelente o buena, el 95 por ciento manifestó que recomienda vivir la Semana de Celebración de Noche de Muertos en Michoacán y el 90 por ciento expresó su intención de regresar al estado.

El titular de la dependencia, Roberto Monroy García, destacó que estos resultados son reflejo del trabajo de promoción estratégica que impulsa el Gobierno estatal en coordinación con la Sectur federal, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Cabe destacar que las celebraciones registraron la llegada de más de un millón 31 mil 682 turistas y visitantes procedentes de todos los estados de la República Mexicana y de más de 40 países.

Esta estrategia continuará fortaleciéndose en mercados nacionales e internacionales, mediante la presencia de Michoacán en importantes plataformas de comercialización y promoción turística, con el objetivo de atraer a más visitantes, incrementar la conectividad y consolidar al estado como uno de los destinos más atractivos del país.