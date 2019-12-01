Atacan con armas de fuego sucursal del Banco del Bienestar en Indaparapeo, Michoacán

Atacan con armas de fuego sucursal del Banco del Bienestar en Indaparapeo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 17:18:24
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Indaparapeo, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Un grupo de sujetos armados dispararon contra las instalaciones del Banco del Bienestar en la zona Centro de Indaparapeo, durante la noche del miércoles, el hecho sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que la sucursal atacada se encuentra sobre la avenida Morelos Poniente, en el número 92. Los disparos causaron daños en algunos de los cristales del inmueble.

Las autoridades investigan la agresión para esclarecer cómo ocurrió e identificar a los responsables. 

Hasta el momento no se cuenta con información sobre personas lesionadas por este ataque.

Este hecho se suma al incendio de un comercio en las inmediaciones de la colonia Guadalupe, a la entrada de la población, también reportado durante la noche.

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