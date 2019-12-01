Dos toros escapan de su corral y movilizan a policías en Ecatepec, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 18:07:46

Ecatepec, Estado de México, 5 de noviembre de 2026.- Dos toros que escaparon de su corral provocaron la movilización de policías municipales durante la madrugada de este jueves, luego de que comenzaran a caminar por la vía López Portillo, en el municipio de Ecatepec.

Los animales salieron de su corral, ubicado en la comunidad de Guadalupe Victoria, y llegaron hasta esta importante vialidad, donde fueron encontrados por elementos de seguridad que realizaban recorridos por la zona.

Ante el riesgo de que los toros provocaran algún accidente, los oficiales desplegaron varias unidades para seguirlos y evitar que se acercaran a los vehículos que circulaban por el lugar.

Minutos después llegaron los propietarios, quienes intentaron subir a los animales a un camión, pero no lograron hacerlo, por lo que solicitaron el apoyo de los policías para trasladarlos hacia la avenida Nacional.

Finalmente, los toros fueron amarrados a un camión que los llevó de regreso a un domicilio en el pueblo de Guadalupe Victoria, donde llegaron a salvo y sin que se registraran accidentes o personas lesionadas.