Ultiman a coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana

Ultiman a coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 11:18:18
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Tijuana, Baja California, a 5 de noviembre 2026.- José Alfredo García Gutiérrez, coordinador del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana, Baja California, fue ultimado a tiros.

De acuerdo con la información disponible, el político fue asesinado en las inmediaciones del Parque Reforma, lugar al que presuntamente acudió para ayudar a un sobrino que era víctima de extorsión.

Se indicó que mientras intentaba mediar la situación lo atacaron con un arma de fuego.

Las autoridades encontraron tres casquillos percutidos calibre 9 mm en la escena del crimen.

Por su parte, la Mesa Estatal Ciudadana de Baja California externó indignación por el hecho.

“Su muerte no puede ser considerada un hecho aislado ni convertirse en una estadística más. Es una dolorosa expresión de la inseguridad que enfrentan diariamente miles de familias bajacalifornianas”, acusó el organismo.

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