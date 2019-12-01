Guardia Civil detiene a dos hombres con tractocamión cargado de combustible ilegal en Tarímbaro, Michoacán

Guardia Civil detiene a dos hombres con tractocamión cargado de combustible ilegal en Tarímbaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 17:04:36
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Tarímbaro, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Elementos de la Guardia Civil lograron la detención de dos sujetos que transitaban en un tractocamión tipo cisterna que transportaba hidrocarburo cuya procedencia legal no fue acreditada, sobre la carretera Morelia-Salamanca.

Al respecto se informó, con base en la información difundida por la Guardia Civil, que agentes de la Unidad de Protección en Carreteras realizaron la intervención mientras efectuaban recorridos de vigilancia.

Además de la unidad de carga, los oficiales aseguraron un automóvil particular que presuntamente era utilizado como guía del tractocamión.

Los detenidos, ambos vehículos y el combustible quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar las investigaciones y determinar responsabilidades.

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