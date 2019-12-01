Crisis política en Paraguay: renuncia el presidente Santiago Peña en medio de caos financiero

Crisis política en Paraguay: renuncia el presidente Santiago Peña en medio de caos financiero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 11:48:35
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Asunción, Paraguay, a 5 de noviembre 2026.- Santiago Peña, presidente de Paraguay, anunció su renuncia al cargo en medio de la crisis financiera generada por el colapso de Ueno Bank.

El ahora ex mandatario dio a conocer su determinación después de que el Congreso nacional amenazó con iniciar un juicio político en su contra con el apoyo de su propio partido.

A través de un videomensaje publicado en sus redes sociales, el ex jefe de Estado pidió disculpas al pueblo de Paraguay y aseguró que con su salida del Ejecutivo federal  busca preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.

Tras la desintegración de Ueno Bank, el entonces presidente Peña comentó que su administración implementaría medidas para atender a los ahorradores afectados, entre ellas la salida del entonces titular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, y mecanismos para facilitar la devolución de los depósitos, situaciones que no se concretaron.

Cabe mencionar que la institución financiera citada llegó a captar hasta el 60 por ciento de la población adulta paraguaya previo a su colapso.

Se dio a conocer que Pedro Alliana, actual vicepresidente será quien ocupe la Presidencia hasta el año 2028.

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