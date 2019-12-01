Sentencian a 14 años de prisión a extorsionador de restaurantero en San Miguel de Allende, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 17:26:27

San Miguel de Allende, Guanajuato, 5 de noviembre.- Luis Fernando “N” fue sentenciado a 14 años y ocho meses de prisión por el delito de extorsión agravada, luego de exigir dinero bajo amenazas al propietario de un restaurante en San Miguel de Allende.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos comenzaron en diciembre de 2025, cuando el comerciante empezó a recibir mensajes telefónicos y de redes sociales de personas que aseguraban pertenecer a un grupo criminal y le exigían una fuerte cantidad de dinero para permitirle continuar con sus actividades.

Las amenazas también llegaron hasta su entorno laboral, donde sujetos acudieron a su despacho. Posteriormente, le indicaron que debía entregar una primera parte del dinero en el estacionamiento de una plaza comercial.

Ante el temor por su integridad, el empresario aceptó acudir al punto acordado; sin embargo, mediante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal, Luis Fernando “N” fue detenido cuando presuntamente acudiría a cobrar el dinero.

Tras las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto y el proceso penal correspondiente, el acusado fue sentenciado mediante un procedimiento abreviado.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial le impuso una multa y la suspensión de sus derechos político-electorales durante el tiempo de la condena. La reparación del daño también quedó cubierta.