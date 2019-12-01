Tras cateos en Uruapan, Michoacán, aseguran 51 máquinas tragamonedas

Tras cateos en Uruapan, Michoacán, aseguran 51 máquinas tragamonedas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 08:54:02
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Uruapan, Michoacán, a 5 de noviembre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de seis órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Uruapan, se aseguraron 51 máquinas tragamonedas.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias se llevaron a cabo ante indicios de que este tipo de dispositivos podrían ser utilizados por grupos delictivos como mecanismos para captar recursos económicos, asimismo se investiga su posible relación con otras actividades ilícitas.

Durante las intervenciones, personal de la Fiscalía localizó y aseguró los dispositivos en establecimientos ubicados sobre las calles Portal Mercado y Constitución, en la colonia Centro, así como en la calle Erandeni, esquina con calle Jurhiata, en la zona de Real de Santa Rosa, Quirindavara.

En total, fueron aseguradas 51 máquinas tragamonedas, las cuales quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con actividades delictivas.

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