Con un balazo en el pecho: Encuentran muerto a exagente del Ministerio Público dentro de un auto en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Mich., a 5 de noviembre de 2026.– Un hombre de 69 años de edad, quien anteriormente se desempeñó como agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue localizado sin vida y con una herida de bala en el pecho, al interior de un vehículo estacionado en la colonia 22 de Octubre, en esta ciudad de la Tierra Caliente michoacana.

El hallazgo se registró sobre la avenida Constituyentes, a la altura del número 564, donde fue encontrado un automóvil Ford Focus de color blanco, con placas HDS-426-F, en cuyo asiento del conductor permanecía el cuerpo de quien fue identificado como Ramiro L. H.

De acuerdo con la información recabada, la víctima presentaba a simple vista una lesión ocasionada por proyectil de arma de fuego en la región torácica, por lo que se dio intervención a las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección de la escena, especialistas de Servicios Periciales localizaron un casquillo percutido de calibre .45, indicio que fue incorporado a las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Una vez concluidas las primeras actuaciones, personal de la Fiscalía General del Estado efectuó el levantamiento del cadáver y ordenó su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la mecánica de los hechos ni se ha informado de personas detenidas en relación con este caso.