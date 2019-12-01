Más de 50 sabores de atole te esperan en Tarecuato: Sectur

Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- Más de 50 sabores estarán presentes en la edición 2026 de la Feria del Atole “Maiapita” de Tarecuato, que se realizará el 28 de marzo en la plaza principal y el atrio parroquial de la comunidad, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

“Este evento busca rescatar, vivir y sentir las tradiciones de nuestra cultura. Asimismo, compartimos un poco de ella con personas externas a nuestra comunidad. Para este año tenemos prevista la asistencia de 35 mil personas, que generen una derrama económica aproximada de 2 millones de pesos”, señaló el presidente del Consejo de Administración y Gestión Comunal de Tarecuato, Héctor Daniel Mendoza Salvador, durante su intervención en rueda de prensa.

Por su parte, el director de Cultura del Consejo de Administración y Gestión Comunal de Tarecuato, José Ascención Manzo Amezcua, señaló que esta festividad es de suma importancia, ya que ayuda a reforzar su identidad y recuperar los valores de la comunidad.

La “Maiapita” comenzará a las 9:00 horas con la venta y muestra artesanal y gastronómica alrededor del quiosco de la plaza principal y en el atrio de la parroquia.

Posteriormente, a las 9:30 horas comenzará el recorrido por las calles de la comunidad para recoger a la nueva reina y a las princesas del festival. A las 12:00 horas iniciará la venta de atole en la plaza principal, y a las 16:00 horas tendrá lugar el evento cultural.

Finalmente, los organizadores explicaron que la Feria del Atole “Maiapita” es considerada una tradición de la comunidad indígena de Tarecuato y se celebra desde antes de la conquista española. Es una de las celebraciones más importantes de la comunidad, en la que el atole sobresale, ya que era considerado por sus ancestros como símbolo de intercambio entre comerciantes y pobladores.

Actualmente, mantiene su importancia al ser utilizado en eventos de relevancia familiar como la “pedida de mano”, las bodas y otras celebraciones familiares. La programación completa se puede consultar en el perfil de Facebook: Consejo de Administración y Gestión Comunal Tarecuato, Mich.