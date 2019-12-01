Riña en secundaria de Celaya, Guanajuato, deja un alumno lesionado en su cabeza con arma blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 13:48:24

Celaya, Guanajuato, 19 de marzo del 2026.- Un alumno lesionado fue lo que resultó de una presunta riña en una secundaria de la comunidad San Miguel Octopan, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Poco después de las 9:00 horas reportaron sobre un incidente en la calle Jáuregui esquina Pípila dónde se encuentra la secundaria Lázaro Cárdenas.

Según versiones en el lugar presuntamente un alumno lanzó un gas lacrimógeno y posteriormente lesionó a otro de sus compañeros con un arma blanca en la cabeza, por lo que el afectado fue trasladado a un centro médico por parte de familiares, mientras que el presunto agresor salió de la institución, sin que se informe de su paradero.

Versiones extraoficiales apuntan que autoridades dieron recomendación al director del plantel de revisar mochilas, sin embargo, mencionan que presuntamente señaló que no contaba con elementos policiacos para realizar el trabajo y que no siempre puede estar revisando mochilas de los alumnos.

Fiscalía del Estado lleva a cabo las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos.