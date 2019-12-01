Un hombre pierde la vida tras accidente con un montacargas en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 17:14:14

Querétaro, Qro., 19 de marzo de 2026.- La tarde de este jueves, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la avenida Pasteur Sur, a un costado del Hotel Mirage, en donde se reportó el fallecimiento de una persona, quien quedó prensada por un montacargas.

Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien estaba realizando trabajos de mecánica al montacargas, cuando esta lo prensó.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron a la zona, los rescatistas para brindar los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, Bomberos de Querétaro, analistas de Protección Civil, así como paramédicos del CRUM, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que pasaron a dar parte a las autoridades.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.