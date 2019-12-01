Mujer pierde la vida al caer desde el piso 11 de la Torre Reforma Latino en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 16:02:26

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2026.- Una mujer quedó sin vida, luego de que cayera desde el piso número 11 de la Torre Reforma Latino, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

De acuerdo a la información disponible hasta el momento, los hechos se registraron la tarde de este jueves, cuando testigos del hecho alertaron a las autoridades de que una fémina supuestamente se había lanzado desde un balcón del onceavo piso.

Al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes encontraron a la mujer tirada en el piso sobre la Avenida Paseo de la Reforma, esquina con la calle Belgrado, de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc.

El sitio fue resguardado por las autoridades, además de que se dio parte al agente del Ministerio Público, quien se encargó de los peritajes correspondientes para esclarecer las causas del hecho.