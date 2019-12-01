Fallece joven mexicano en custodia de ICE; suman 42 muertes en centros de retención en gobierno de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 14:19:02

Miami, Florida, Estados Unidos, a 19 de marzo 2026.- Un joven mexicano perdió la vida mientras se encontraba en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida.

El hombre de 19 años, identificado como Royer Pérez Jiménez murió el 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, luego de que un oficial lo encontrara “inconsciente” y sin respuesta.

Según la agencia federal, el uniformado solicitó asistencia médica de emergencia; sin embargo, a pesar de la implementación de intentos de reanimación con primeros auxilios, no fue posible salvarle la vida.

En ese sentido, ICE aseveró el joven mexicano murió por un “supuesto suicidio”, aunque la causa oficial del deceso “permanece bajo investigación”.

La autoridad migratoria aseveró ahora que está “comprometido a garantizar que todos aquellos en su custodia permanezcan en ambientes seguros y humanos”, además de afirmar que ya reportó el caso al Consulado de México.

No obstante, desde 2021 congresistas y organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) han pedido desde 2021 cerrar el Centro de Detención del Condado de Glades al denunciar que los detenidos afrontan violencia racista, abusos sexuales, negligencia médica y tratos inhumanos.

Cabe señalar que el fallecimiento de Pérez Jiménez es la decimotercer muerte de este tipo en lo que va del 2026 y la número 42 bajo la Administración de Donald Trump.