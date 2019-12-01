Localizan sin vida en un motel de Tijuana a sacerdote que estaba reportado como desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 17:12:20

Tijuana, Baja California, a 19 de marzo de 2026.- Luego de que se diera a conocer la desaparición del sacerdote José Luis Rodríguez de Anda, se confirmó que su cuerpo fue localizado en un motel de Tijuana.

Fue el pasado 8 de marzo, cuando personal del motel Olvera, que está ubicado en la calle Jalisco de la colonia Madero Sur, alertó a la autoridades que en uno de los cuartos se encontraba el cadáver de un hombre, situación por la que elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), se trasladaron y encontraron el cuerpo de un hombre en la cama, el cual no tenia huellas, ni marcas de violencia.

Posteriormente la Arquidiócesis de Tijuana, presentó una denuncia formal por la desaparición del sacerdote, debido a que tenía varios de días ausentándose en sus labores eclesiásticas.

Finalmente, el día 17 de marzo, la FGEBC les confirmó del hallazgo del cuerpo del sacerdote.

De acuerdo a información de la Arquidiócesis, el padre de 56 años de edad, quien era originario de Lagos, Jalisco, padecía enfermedades crónicas como diabetes y presión alta.

La Unidad de Homicidios Culposos de la FGEBC, continúa realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del deceso del sacerdote Rodríguez de Anda.