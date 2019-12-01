Cae “El Patas” en operativo militar; es presunto integrante de facción criminal sinaloense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 14:38:38

Culiacán, Sinaloa, 19 de marzo del 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) confirmó la detención de Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años de edad, alias “El Patas”, señalado como presunto integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

La captura se realizó como parte del operativo desplegado en la localidad de Valle Escondido, en Culiacán.

De acuerdo con autoridades, la detención se derivó de acciones coordinadas en la entidad para debilitar a grupos generadores de violencia vinculados a dicha organización criminal.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes definirán su situación legal.