Confirman detención y liberación de la hija del "Mayo" Zambada en operativo en Sinaloa; hubo 11 abatidos y un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 14:14:14

Ciudad de México, 19 de marzo del 2026.- El Gabinete de Seguridad confirmó un operativo en una finca vinculada a la facción de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, que dejó como saldo un detenido y 11 presuntos agresores abatidos, en la sindicatura de El Salado, situada en el sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Un enfrentamiento armado se derivó tras la presencia de las autoridades mexicanas, e incluso en algunos videos compartidos a través de redes sociales mostraron que pobladores defendieron a presuntos delincuentes para que no se los llevaran del sitio.

De acuerdo con el informe oficial, durante la intervención también fue localizada Mónica Zambada Niebla, identificada como hija de un líder criminal.

Las autoridades precisaron que la mujer no tenía relación con actividades delictivas ni contaba con mandamientos judiciales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares.