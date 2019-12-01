Desmantelan puntos de venta de sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 16:45:31

Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- Como resultado de acciones operativas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron un operativo en conjunto para desmantelar tres puntos de venta de drogas en la ciudad de Morelia.

Los cateos se llevaron a cabo en las colonias El Realito, Isaac Arriaga y Lucio Cabañas, donde se detuvieron a tres personas y se aseguraron cantidades significativas de narcóticos.

En el primer cateo, se detuvo a Horacio "N", de 74 años de edad, y se aseguraron 6.8 gramos de cristal y 3.6 gramos de cocaína.

Tras realizarse el segundo cateo, se detuvo a Juan Antonio "N", de 35 años, y se aseguraron 25.6 gramos de cristal.

Finalmente, en el tercer cateo, se detuvo a Karla Lizeth "N", de 46 años de edad, y se aseguraron 12.2 gramos de cristal y 22.10 gramos de marihuana.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

En la SSPC continuamos trabajando en coordinación con otras corporaciones, para reforzar investigaciones y desmantelar la red de narcomenudeo en la ciudad de Morelia.