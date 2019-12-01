Más de 400 ciclistas llegará a Epitacio Huerta para reto deportivo: Sectur

Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- El turismo deportivo, una de las fortalezas de Michoacán, se impulsa con la cuarta edición del “Reto Cerro Frío, ciclismo de montaña”. La competencia se realizará el próximo domingo 14 de septiembre en el municipio de Epitacio Huerta, informó la Secretaría de Turismo (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Para este año se espera la asistencia de 400 ciclistas provenientes de Querétaro, Estado de México y Guanajuato, quienes dejarán una importante derrama en los negocios locales y activarán la economía durante su estancia, explicó Irving Antonio Pérez Gómez, director de Desarrollo Social de Epitacio Huerta.

“Hay que recordar que los ciclistas llegan con acompañantes y todos podrán degustar la riqueza gastronómica que tenemos, como la barbacoa, el mole, la fresa y una amplia oferta”, explicó Pérez Gómez.

Por su parte Pedro Mendoza Becerra, presidente del club Pedalitos team Morelia, y coordinador del Reto Cerro Frío, explicó que este tiene dos categorías, el de 30 y 50 kilómetros, “y pueden participar ciclistas principiantes y avanzados, lo importante es que se disfrute y vean también los hermosos paisajes del Cerro Frío, el más alto de Epitacio Huerta”.

Al colindar con el Pueblo Mágico de Amealco en Querétaro, el líder de proyectos de Comunicación Digital del gobierno del estado vecino, Carlos de Jesús Ajis, destacó la relevancia del evento deportivo también para el estado, ya que la competencia en Michoacán atraerá a deportistas de distintas partes del país.

La cuota de recuperación será de 400 pesos, monto que incluye el kit básico más un desayuno. Además de que se puede participar desde los 15 años en adelante. Para mayores detalles se puede consultar el Facebook: Pedalitos team Morelia.