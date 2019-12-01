Maravatío anuncia medio maratón de primavera: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 16:40:33

Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2026.- Michoacán se consolida como referente del turismo deportivo con la 49 edición del Medio Maratón de Primavera, que se llevará a cabo el próximo 4 de abril. Así lo informó la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Alexis Samuel Hernández Gómez, coordinador del Deporte en Maravatío, asistió en representación del alcalde Mario Pérez Flores y destacó que esta competencia marca un hito para el atletismo estatal. “Se posiciona como un encuentro de alto nivel gracias a la certificación de World Athletics, siendo la única justa en Michoacán con este aval internacional”, puntualizó.

El programa de actividades iniciará el 4 de abril en el Jardín Benito Juárez. La cita es a partir de las 7:00 horas para las modalidades de 21, 10, 5 y 3 kilómetros; posteriormente, a las 10:00 horas, darán inicio las categorías infantiles.

Luis Daniel Hernández Larrondo, representante del Comité Organizador, detalló que esta actividad que se suma al turismo deportivo que se desarrolla en “el alma de México”, destaca por contar con la bolsa de premiación superior a los 350 mil pesos, además de incluir categorías infantiles con incentivos económicos. A un paso de celebrar su 50 aniversario, esta carrera reafirma su legado, tradición y compromiso con el desarrollo deportivo de la región, enfatizó.

Los organizadores estiman la participación de mil 500 corredores inscritos y una afluencia total de cuatro mil asistentes, entre atletas y acompañantes. Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse físicamente en la Unidad Deportiva Melchor Ocampo, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Asimismo, el registro está disponible en línea a través del sitio www.asdeporte.com y en las redes sociales oficiales: Medio Maratón de Primavera en Facebook e Instagram.