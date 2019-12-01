Otorga un juez de control órdenes de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y otros 15 exfuncionarios públicos por hechos en Arantepacua

Otorga un juez de control órdenes de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y otros 15 exfuncionarios públicos por hechos en Arantepacua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 15:49:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- Un juez de control otorgó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) 16 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios públicos de la entidad, por el homicidio de 4 personas de la comunidad de Arantepacua, del municipio de Nahuatzen.

En los mismos hechos ocurridos el 5 de abril del 2017, también resultaron heridas al menos 10 personas más, en los que intervinieron policías estatales.

En dichas órdenes de aprehensión, destaca una en contra del exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, quien continúa prófugo de la justicia, así como otra para quien en su entonces se desempeñó como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

Las otras órdenes de captura, son para policías estatales, quienes participaron en dichos actos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía Morelia implementa medida temporal de estacionamiento en el Centro Histórico por temporada vacacional
Repunta robo a cuentahabientes en Celaya; asaltan banco en la colonia Jardines a días de otro caso
Ataque armado sacude fraccionamiento al sur de Morelia, Michoacán: Hay dos muertos y dos heridos
Otorga un juez de control órdenes de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y otros 15 exfuncionarios públicos por hechos en Arantepacua
Más información de la categoria
A casi una década de la matanza de Arantepacua, Michoacán, libran órdenes contra el exgobernador Aureoles, Juan Bernardo Corona y 14 servidores públicos más
A proceso servidores públicos de Chavinda por operación de armas fuera de ley
Poder Judicial de Michoacán se pronuncia sobre proceso penal de 11 policías de Ecuandureo
Ataque armado sacude colonia Morelos de la CDMX: mueren hombre y un menor
Comentarios