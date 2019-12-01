Otorga un juez de control órdenes de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y otros 15 exfuncionarios públicos por hechos en Arantepacua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 15:49:44

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- Un juez de control otorgó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) 16 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios públicos de la entidad, por el homicidio de 4 personas de la comunidad de Arantepacua, del municipio de Nahuatzen.

En los mismos hechos ocurridos el 5 de abril del 2017, también resultaron heridas al menos 10 personas más, en los que intervinieron policías estatales.

En dichas órdenes de aprehensión, destaca una en contra del exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, quien continúa prófugo de la justicia, así como otra para quien en su entonces se desempeñó como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

Las otras órdenes de captura, son para policías estatales, quienes participaron en dichos actos.