Mañana comienza el Festival Cantoya, Fiesta y Color en Paracho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 14:45:59

Paracho, Michoacán, 16 de julio de 2026.- El Pueblo Mágico de Paracho está listo para recibir a miles de turistas y visitantes con una nueva edición del Festival Cantoya, Fiesta y Color del 17 al 19 de julio, consolidándose como uno de los eventos más esperados del verano en Michoacán.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García, invitó a las familias michoacanas y visitantes a disfrutar de este encuentro donde el arte, la tradición y creatividad llenarán de color el cielo con la elevación de 180 globos monumentales en la Unidad Deportiva Bicentenario.

En esta edición participarán delegaciones de México, Brasil y Colombia, cuyos artesanos globeros presentarán impresionantes creaciones que convertirán al festival en un espectáculo visual único, reflejo del talento y la riqueza cultural que caracteriza a esta celebración.

Además, las y los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, música, gastronomía regional y una amplia muestra artesanal, en un ambiente familiar que fortalece la identidad de este municipio y enriquece la oferta turística de la entidad durante la temporada vacacional.

El funcionario estatal destacó que este festival representa una oportunidad para conocer y recorrer los principales atractivos de Paracho, como el monumento a la Guitarra, sus talleres de lauderos, el centro y sitios naturales cercanos, complementando una experiencia que conjuga cultura, tradición y naturaleza.

Para conocer esta y más actividades para disfrutar este fin de semana, se puede consultar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/