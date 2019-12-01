Hallan cadáveres dentro de bolsas en Apatzingán, Michoacán

Hallan cadáveres dentro de bolsas en Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 10:39:36
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Apatzingán, Michoacán, a 16 de julio 2026.- Los cuerpos desmembrados de dos personas fueron hallados dentro de bolsas plásticas en la colonia Aviación de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Práxedis Guerrero, de la referida colonia, estaban tiradas varias bolsas pláticas con restos humanos en su interior.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de varias bolsas plásticas que en su interior tenían los cuerpos desmembrados de dos personas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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