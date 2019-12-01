Tras operativo interinstitucional en La Piedad, Michoacán detienen a 11 presuntos criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 10:50:16

La Piedad, Michoacán, a 16 de julio 2026.- Como resultado de un operativo coordinado entre elementos del Ejército Mexicano y las policías estatales de Michoacán y Guanajuato, se logró la detención de 11 personas, entre ellas dos menores de edad, además del aseguramiento de un importante arsenal, droga y equipo táctico en el municipio de La Piedad.

Sobre el particular se informó que en dicha acción, las autoridades decomisaron ocho armas largas, una pistola, cuatro aditamentos lanzagranadas, 35 cargadores, dos cintas eslabonadas y 517 cartuchos útiles.

Así como equipo táctico, diversas dosis de droga y artefactos conocidos como ponchallantas, utilizados para impedir el paso de vehículos durante enfrentamientos o persecuciones.

Finalmente los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica e investigarán su posible relación con actividades delictivas en la región.