Detienen a exgobernador de Baja California por presunto vínculo con red de huachicol fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 15:32:16

Ensenada, Baja California, a 16 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, dentro de una investigación relacionada con una red de importación ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos.

De acuerdo con la dependencia, Ruffo Appel, señalado como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, es investigado por su posible participación en operaciones de "huachicol fiscal", mediante las cuales se habría introducido combustible de forma ilegal al país.

A través de una publicación en la red social X, la FGR señaló que la captura es resultado de una investigación de alta complejidad sobre grandes operaciones de contrabando de combustible. Añadió que obtuvo una orden de aprehensión por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La orden judicial fue ejecutada en el municipio de Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las indagatorias están relacionadas con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible que presuntamente ingresaron de manera ilegal desde Estados Unidos a través de la aduana de Matamoros, Tamaulipas. Posteriormente, el hidrocarburo habría sido trasladado a centros de almacenamiento ubicados en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, en Coahuila.

Cabe señalar que Ernesto Ruffo Appel hizo historia al convertirse en el primer gobernador de oposición en México, tras ganar la gubernatura de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN), cargo que desempeñó entre 1989 y 1995, luego de haber sido presidente municipal de Ensenada.