Vinculan a proceso a un adolescente, presunto responsable de violar a su primo de 5 años

Vinculan a proceso a un adolescente, presunto responsable de violar a su primo de 5 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 13:58:40
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Morelia, Michoacán, a 16 de julio 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de un adolescente en conflicto con la ley, por su posible relación en el delito de violación equiparada, cometida en agravio de su primo de 5 años, en el municipio de Huiramba.

Sobre el particular se informo que con base en los datos de prueba, el 6 de noviembre de 2023, el adolescente de 14 años se encontraba en un domicilio en compañía de la víctima, momento que aprovechó para atacarlo sexualmente.

Lo anterior fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia Familiar, Genero y de Niñas, Niños y Adolescentes llevó a cabo actos de investigación que permitieron establecer la posible responsabilidad del adolescente, por lo que fue presentado mediante citación, ante un Juez de Control.

Una vez valorados los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso y le fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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