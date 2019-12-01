Oposición exige a Marina del Pilar que solicite licencia a su cargo por caso de presunta traición a la patria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 09:01:36

Ciudad de México, a 16 de julio 2026.- Los senadores de la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, le exigieron a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, que solicite licencia a su cargo luego de que se vio inmersa en un caso de presunta traición a la patria.

Lo anterior, luego de que se filtraron audios en los que presumiblemente, la mandataria estatal de extracción morenista se compromete a dar información de seguridad nacional a Estados Unidos.

En ese sentido, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta, Ricardo Anaya remarcó que lo más importante es entender la gravedad de la situación.

“Primero, ella ya reconoció la autenticidad de esos audios, en los que se confirma, uno, que le quitaron la visa, y a ningún gobernador se le retira la visa si no hay elementos de altísima gravedad”, mencionó el legislador federal.

“Segundo, hay un audio en donde ella está ofreciendo entregar información confidencial del Estado mexicano obtenida en las mesas de seguridad a cambio de obtener impunidad”, agregó ante medios de comunicación.

Por su parte, Manuel Añorve, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, señaló que la gobernadora de Baja California debe comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) y rendir cuentas.

Mientras que, el coordinador de Movimiento Ciudadano en esa sede legislativa consideró que en el gobierno federal en el caso de la Marina del Pilar existe “un doble rasero” respecto al caso de Maru Campos, a quien se le trató de acusar de traición a la patria.