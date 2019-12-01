Ultiman al periodista Josué Martínez Contreras, en San Martín Texmelucan, Puebla

Ultiman al periodista Josué Martínez Contreras, en San Martín Texmelucan, Puebla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 12:49:30
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San Martín Texmelucan, Puebla, a 16 de julio 2026.- El periodista Josué Martínez Contreras fue ultimado a tiros a pocos metros de su domicilio, en San Martín Texmelucan, Puebla, según confirmaron fuentes policiacas.

De acuerdo con la información disponible, el director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, de 39 años de edad, recibió múltiples impactos de bala por parte de dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta.

Algunos testigos indican que el comunicador iba acompañado de su hijo de 13 años en el momento en el que fue asesinado.

Momentos después arribó al sitio personal de seguridad y de paramédicos, que solamente logró confirmar el deceso del hombre que también fue abogado y profesor.

Por su parte, el gobierno municipal  expresó sus condolencias por el asesinato de Martínez Contreras a través de redes sociales con el siguiente mensaje:

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza, consuelo y pronta resignación en estos momentos de profundo dolor”.

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