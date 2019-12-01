Quitan la vida a un individuo en Apatzingán, Michoacán 

Quitan la vida a un individuo en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 15:43:51
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Apatzingán, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, si localizó en las inmediaciones de la comunidad de Presa del Rosario en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de violencia, además de que estaba atado de manos y pies y tenía lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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