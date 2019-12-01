Procesan a Lilí Alison "N" por presunto intento de feminicidio tras agresión con ácido en Celaya

Procesan a Lilí Alison "N" por presunto intento de feminicidio tras agresión con ácido en Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 14:05:57
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Celaya, Guanajuato, a 16 de julio 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a LILÍ ALISON "N", señalada como presunta responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado en torno a la agresión con una sustancia corrosiva cometida contra una mujer en Celaya.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 14 de junio de 2026, cuando la víctima acudió junto con su pareja a un punto de encuentro para realizar la venta de unos productos que habían sido ofertados mediante una red social. Sin embargo, al retirarse del lugar debido a que la supuesta compradora no se presentó, ambos fueron interceptados por la ahora imputada.

La Fiscalía estableció que LILÍ ALISON "N" presuntamente lanzó una sustancia corrosiva al rostro de la mujer, provocándole lesiones de consideración. Durante el ataque, el acompañante de la víctima también resultó lesionado al intentar brindarle ayuda. Posteriormente, la presunta agresora huyó del sitio a bordo de un vehículo.

Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión que permitió la captura de la imputada. Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincularla a proceso y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá recluida mientras se desarrolla la investigación complementaria.

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