Lupita Nyong’o, Ana de la Reguera y Ernesto Laguardia, viven la Noche de Muertos en Michoacán

Pátzcuaro, Michoacán, 2 de noviembre de 2025.- Michoacán, "el alma de México", atrajo a distintas personalidades a vivir la velada de ánimas, tradición ancestral que se basa en la cosmovisión purépecha, en la que no se entierran a los que se adelantaron, sino que se les siembra para dar vida.

Así lo vivieron Lupita Nyong’o, ganadora del Oscar por su papel en “12 años de esclavitud”, el cineasta estadounidense Lee Unkrich, y los actores mexicanos Ana de la Reguera y Ernesto Laguardia.

La Secretaría de Turismo estatal (Sectur) comentó que todas las personalidades reconocen a Michoacán como el corazón de la Noche de Muertos. La entidad es reconocida mundialmente por la manera auténtica en que sus tradiciones familiares son transmitidas y preservadas de generación en generación.

Lupita Nyong’o además de recorrer distintos puntos de la zona lacustre, también disfrutó de la cocina tradicional en el restaurante de la maestra cocinera tradicional Blanca Delia Villagómez, en Tzintzuntzan, al igual que el cineasta estadounidense Lee Unkrich.

En Pátzcuaro, la actriz mexicana Ana de la Reguera hizo lo propio pero con la maestra cocinera Victoria González, donde probó platillos típicos de Michoacán, para posteriormente disfrutar del Pueblo Mágico y ambientación de las plazas y edificios públicos, donde se reunieron un importante número de turistas y visitantes nacionales y extranjeros, dentro de los que predominaron los asiáticos.

Finalmente, Ernesto Laguardia acudió en familia a los manantiales de Urandén para vivir la representación “El camino de las ánimas”, organizada por Sectur Michoacán y la propia comunidad. El actor se maravilló con los canales iluminados y las canoas con atuendos típicos, para después gozar de la ambientación de Morelia, cuyos edificios históricos se vistieron del naranja del cempasúchil.