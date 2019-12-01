Los Reyes Magos llenaron de ilusión a las infancias de Pátzcuaro y Tlalpujahua: Sectur

Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- En su paso por Michoacán, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Pátzcuaro y Tlalpujahua para llenar de ilusión, esperanza y sonrisas a las infancias de dichos municipios, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

“Los Reyes Magos durante su paso por Pátzcuaro recibieron, con apoyo de los arlequines, las cartas que las y los niños les entregaron mientras recorrían las principales calles”, destacó el funcionario estatal.

Este recorrido concluyó en la Plaza Vasco de Quiroga, donde el edil Julio Arreola Vázquez les entregó las llaves de la ciudad, recordando que son siempre bien recibidos en el mejor Pueblo Mágico de México, tal y como lo señaló en diciembre pasado la Sectur federal.

En Tlalpujahua, los reyes provenientes del lejano Oriente también hicieron su aparición para que las infancias que habitan en el pueblo de la eterna Navidad pudieran pedirles los regalos que esperaban ver este 6 de enero debajo de sus arbolitos.

El paso de Melchor, Gaspar y Baltasar estuvo integrado por una caravana de automóviles que recorrieron los talleres artesanales de esferas, cantera y cerámica, y concluyó en el santuario de Nuestra Señora del Carmen, uno de los atractivos religiosos y turísticos de Tlalpujahua, para ahí detenerse y tomarse fotos con los asistentes. Mientras que el edil Jorge Medina, y el DIF Municipal, que preside Alejandra Abad, entregaron algunos regalos para las infancias presentes.