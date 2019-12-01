En Apatzingán, Michoacán la GC detiene a hombre con arma de fuego “hechiza” 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 19:35:05

Apatzingán, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con autoridades municipales y federales, detuvieron a un hombre en poder de un arma de fuego “hechiza” así como un envoltorio plástico que contenía droga sintética.

Se trata de José Eduardo G. M., de 29 años de edad, vecino de la colonia Rubén Romero, en esta municipalidad.

Sobre su detención se informó que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, sobre la carretera que va a Tepalcatepec.

Ahí le marcaron el alto al hombre para realizarle una revisión de rutina, entre sus pertenencias le aseguraron una réplica de una pistola y poco más de un gramo de la droga conocida como “crystal”.

Por tal motivo el hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que se defina su situación legal.