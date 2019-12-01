En Apatzingán, Michoacán la GC detiene a hombre con arma de fuego “hechiza” 

En Apatzingán, Michoacán la GC detiene a hombre con arma de fuego “hechiza” 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 19:35:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con autoridades municipales y federales, detuvieron a un hombre en poder de un arma de fuego “hechiza” así como un envoltorio plástico que contenía droga sintética. 

Se trata de José Eduardo G. M., de 29 años de edad, vecino de la colonia Rubén Romero, en esta municipalidad. 

Sobre su detención se informó que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, sobre la carretera que va a Tepalcatepec. 

Ahí le marcaron el alto al hombre para realizarle una revisión de rutina, entre sus pertenencias le aseguraron una réplica de una pistola y poco más de un gramo de la droga conocida como “crystal”. 

Por tal motivo el hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que se defina su situación legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras homicidio de 4 jóvenes, despliegan operativo que dejó 4 detenidos y un presunto agresor abatido en Ensenada, Baja California
En Apatzingán, Michoacán la GC detiene a hombre con arma de fuego “hechiza” 
En Villa Jiménez, Michoacán: Fallece hombre al caer un árbol sobre su auto
Riña entre dos hombres deja un fallecido en mercado ambulante de la colonia Alianza Real Barrio Nuevo León del municipio de Escobedo
Más información de la categoria
Cae presunto operador tras emboscada a policías en Carapan: revienta SSP Michoacán campamentos y asegura equipo táctico y uniforme de la GN en despliegue del “Blindaje Zamora”
Los jóvenes no conocieron la seguridad que teníamos en Michoacán cuando gobernaba el PRI: Memo Valencia
Irán lanza nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y bases de EE.UU.
Sheinbaum rinde homenaje a Margarita Maza y destaca su papel en la historia de México
Comentarios