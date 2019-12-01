Aseguran arsenal, sustancias ilícitas y equipo táctico tras cateo en León, Guanajuato

Aseguran arsenal, sustancias ilícitas y equipo táctico tras cateo en León, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 17:49:08
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León, Guanajuato, a 29 de marzo de 2026.– Como resultado de labores de investigación especializadas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevó a cabo un cateo en un inmueble del municipio de León, donde fueron aseguradas armas de fuego, droga y diverso equipo táctico.

La intervención fue autorizada por un juez competente y se realizó bajo los protocolos legales correspondientes, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Durante la diligencia, agentes ministeriales lograron el aseguramiento de nueve armas largas, tres armas cortas, así como diversas piezas de armamento. Además, se localizaron dos chalecos balísticos, cartuchos útiles, cargadores y casquillos.

En el lugar también fueron decomisados aproximadamente nueve kilogramos de marihuana y dos kilogramos de metanfetamina, así como básculas y una máquina contadora de dinero, presuntamente utilizada para actividades ilícitas.

De acuerdo con la autoridad, este operativo representa un avance significativo en las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto, además de contribuir al debilitamiento de grupos generadores de violencia en la región.

Todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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