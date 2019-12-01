Los jóvenes no conocieron la seguridad que teníamos en Michoacán cuando gobernaba el PRI: Memo Valencia

Tarímbaro, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- “Si ustedes salen a las calles y preguntan, hay un sentir diferente al de hace ocho años. Hoy la gente extraña al partido, extraña al PRI. Por mucho que se nos haya criticado, la sociedad sabe que no hay ningún programa social que esté por encima de la seguridad de las mexicanas y de los mexicanos”, afirmó el presidente del PRI en Michoacán, Memo Valencia.

En el marco de la Jornada Nacional de Afiliación del tricolor, que se desarrolló a lo largo y ancho de todo el país, el líder estatal destacó que debido a la inseguridad y los malos gobiernos de Morena la gente está volteando a ver al PRI, porque saben que cuando encabezaron el poder dieron buenos resultados.

“En los gobiernos del PRI hay resultados y, como lo hizo el último gran gobierno de un priista, vamos a regresar a gobernar Michoacán, pero vamos a hacerlo para que regrese la seguridad, para que regrese la paz”, declaró.

En ese sentido, expuso que muchos jóvenes no conocieron la tranquilidad porque nacieron en un estado inseguro y por esa razón, ellos creen que la violencia y la delincuencia ha estado presente siempre en Michoacán.

“Yo creo que a muchos de ustedes les tocó vivir en los tiempos en que gobernaba Víctor Manuel Tinoco Rubí, en los tiempos en que gobernaba don Ausencio Chávez. Qué tiempos donde no había homicidios, donde no había sicarios, donde no había grupos de crimen organizado extorsionando a la población, donde la gente podía trabajar y el único impuesto que pagaban era el impuesto al gobierno. Ahorita hay que pagar un impuesto al gobierno y otro impuesto al crimen organizado para poder trabajar. Y eso no es vida”, lamentó.

Asimismo, destacó que en los gobiernos del Revolucionario Institucional había hospitales, médicos capacitados, medicamentos, se construyeron escuelas, se pavimentaron calles, se instaló alumbrado público y se llevó drenaje a las comunidades. En cambio, dijo, Morena permitió que creciera la delincuencia, está acabando con las instituciones y por si fuera poco, amenazan a la gente al decirles que si pierden, van a quitarles los programas sociales.

“No hay mentira más grande, porque el PRI en una iniciativa del presidente Peña Nieto, llevó a la Constitución los programas sociales y los blindó, los puso en la Constitución para que ningún gobierno llegara a quitarlos”, recalcó.

De igual manera, recordó que fue el tricolor quien propuso la pensión universal para los adultos mayores; sin embargo, quienes están ahora en Morena se opusieron.

“El presidente Peña Nieto quería darle pensión universal a todos los adultos mayores y ¿saben quién se opuso?, ¿saben quién dijo no?, los que ahora están en Morena, todavía no existía ese movimiento, pero los que ahora están en Morena llegaban a través del PT o a través del Movimiento Ciudadano”, detalló.

Por ello, dijo, es necesario invitar a quienes siempre han sido leales al partido y que desgraciadamente confiaron en la esperanza y en una supuesta transformación.

“Hay que ir a las calles con mucha determinación a decirle a nuestra gente, vamos a trabajar muy duro para que regresen los tiempos en los que el PRI tenía paz y tranquilidad”, indicó.

Memo Valencia reiteró su compromiso con el pueblo y las comunidades para seguir luchando por la seguridad.

“Ustedes saben que no hay ningún otro político que conozca Tarímbaro como lo conozco yo, que he caminado sus colonias, que he caminado sus comunidades, que he enfrentado a los pinches delincuentes que quieren imponer el miedo a los ciudadanos, y lo vamos a seguir haciendo, porque siento un profundo compromiso con el pueblo, con el municipio, y con las comunidades de Tarímbaro”, indicó.

Durante la Jornada de Afiliación, se realizó el refrendo de la militancia de cientos de priistas, incluida la del señor José Ayala Bedolla, quien se sumó a las filas del PRI en 1950.

Estuvieron presentes, los secretarios de Organización del Comité Directivo Estatal, Arturo Gamboa, y de Operación Política, Brenda Garnica; la Coordinadora Estatal de Afiliación y Registro Partidario, Arely Rodríguez; la dirigente de la Red de Jóvenes Por Michoacán, Karina Cárdenas; la presidenta y el secretario general del Comité Municipal, Silvia Quintero y Marcos Ortiz Vázquez; el delegado distrital, Miguel Ángel Pompa; y el exalcalde, Bladimir González Gutiérrez.