Sheinbaum rinde homenaje a Margarita Maza y destaca su papel en la historia de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 14:17:23

Ciudad de México, 29 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rindió homenaje a Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, en el marco del bicentenario de su natalicio, a quien reconoció como una “primera embajadora histórica” de México.

Durante un evento realizado en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, donde descansan los restos de Margarita Maza, la mandataria federal llamó a revisar la historia con una mirada más justa para reconocer la participación de las mujeres en los momentos clave del país.

“Revisar la historia con una mirada más justa implica rescatar estas trayectorias, nombrarlas con la misma dignidad y profundidad que a sus contrapartes masculinas. No se trata de desplazar a unos para colocar a otras, sino de comprender que los grandes momentos de la historia rara vez son obra de una sola figura”, expresó.

Sheinbaum Pardo señaló que reconocer a las mujeres que participaron en los procesos históricos también es un acto de justicia en el presente, pues muchas de las victorias que hoy se celebran no habrían sido posibles sin su participación.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que durante el exilio de Benito Juárez, Margarita Maza enfrentó un constante sacrificio personal, manteniéndose firme en la defensa de la causa republicana incluso ante el gobierno de Estados Unidos.

“Las cartas de Margarita a su esposo Benito son desgarradoras al llorar y sufrir la pérdida y el alejamiento; pero ni siquiera ese dolor inconmensurable logró quebrar su espíritu”, destacó.

También subrayó que rechazó ayudas destinadas a su bienestar personal, al considerar que los recursos debían destinarse únicamente a la República.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que al recordar a Margarita Maza también se honra a todas las mujeres, muchas de las cuales sostuvieron movimientos, protegieron a sus familias, resguardaron información y tomaron decisiones de alto riesgo mientras la historia destacaba principalmente a los héroes.