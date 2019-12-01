Irán lanza nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y bases de EE.UU.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 14:46:05

Teherán, Irán, 29 de marzo del 2026.- La Guardia Revolucionaria de Irán informó que lanzó una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y varias bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente como parte de la llamada “Operación Promesa Verdadera 4”.

De acuerdo con un comunicado difundido por el departamento de relaciones públicas del cuerpo militar y recogido por la agencia Tasnim, en la primera fase de la ofensiva fueron atacadas infraestructuras de operaciones aéreas, instalaciones de drones y arsenales ubicados en bases estadounidenses de Camp Victory, en Irak; Arifjan, en Kuwait; y Al Jarj, en Arabia Saudí.

La Guardia Revolucionaria aseguró además que se realizaron ataques de precisión contra instalaciones y posiciones vinculadas a Estados Unidos, Israel y grupos kurdos en diversas zonas de Arad, el Néguev y Tel Aviv, en Israel; así como en Erbil, en Irak.

También mencionó ataques contra la Quinta Flota Naval estadounidense en Bahréin y la base de Al-Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos.

Según el reporte iraní, estas acciones forman parte de la oleada 86 de la operación militar, la cual se desarrolla en múltiples etapas.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria indicó que un misil impactó una base aérea estadounidense en Arabia Saudí, donde presuntamente fue destruido un avión de control y vigilancia aérea tipo E-3 AWACS, utilizado para identificar, comandar y controlar aeronaves en vuelo.

“Un avión E-3, conocido como AWACS, fue destruido por completo y otras aeronaves cercanas también sufrieron graves daños”, señala el reporte citado por la agencia iraní Fars.